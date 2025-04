Un fiume di parole e di idee ha attraversato questa mattina la conferenza stampa della Fondazione Agrigento 2025, durata oltre due ore, per raccontare lo stato dell’arte e i progetti che accompagneranno la città nel suo anno da Capitale italiana della Cultura.

A guidare l’incontro è stata Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione, che ha voluto rimarcare il legame profondo tra i progetti presentati e il territorio: “Non è vero che sono iniziative calate dall’alto – ha detto – al contrario, cercano il contatto con le comunità locali. Vogliamo che finalmente si comprenda il senso profondo di questa Agrigento Capitale della Cultura, che non è solo un titolo, ma un modo di essere e di fare”.

Cucinotta ha ricordato che alcuni progetti sono già in corso, come quello partito a gennaio, mentre il grosso del programma prenderà forma da questo mese a fine anno. Tra i progetti più significativi c’è “Portinerie”, un’iniziativa sociale ispirata all’esperienza di Torino, pensata per offrire ascolto e supporto ai quartieri più fragili di Agrigento.

Altro progetto chiave sarà “CEDAS”, un’esperienza teatrale che coinvolgerà registi e attori emergenti in una call pubblica per 15 giovani artisti che lavoreranno con compagnie teatrali internazionali. “È così che vogliamo lanciare finalmente questa Capitale della Cultura anche dal punto di vista artistico e culturale”, ha sottolineato la presidente.

Accanto alla Fondazione, ci saranno anche i grandi protagonisti della scena culturale agrigentina: il Teatro Pirandello con i suoi spettacoli, la Soprintendenza, la Curia, il FAI e naturalmente il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Una rete di collaborazione che mira a costruire una visione concreta del fare cultura ad Agrigento.

A margine della conferenza è intervenuto anche Giuseppe Parello, direttore generale della Fondazione, che ha espresso fiducia e senso di responsabilità: “Le potenzialità sono evidenti. Serve metterle a terra con un lavoro gestionale e amministrativo condiviso con il territorio. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, coinvolgendo il più possibile enti, associazioni e realtà locali”.

La macchina organizzativa è quindi pronta a entrare nel vivo. Agrigento è sul punto di vivere una stagione irripetibile, ma stavolta – ed è la vera sfida – a misura della sua gente.

