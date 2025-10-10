La caserma sede del Comando provinciale Carabinieri di Agrigento è pronta ad aprire le sue porte sabato 11 e domenica 12 per le Giornate Fai d’Autunno. Dopo il successo degli scorsi anni, si ripete la collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, due giorni in cui parlare di ambiente, tutela del patrimonio culturale, legalità e sicurezza, con i cittadini, con gli studenti, con i turisti. Gli orari sono 9-13 e 15-18, l’ingresso è libero. L’iniziativa sarà presentata, sabato mattina, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza dei vertici provinciali dell’Arma e dei responsabili Fai.

