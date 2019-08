Premiati questa mattina dal sindaco in una cerimonia tenutasi presso il comune di Porto Empedocle i quattro poliziotti che il 25 giugno durante un vasto incendio portavano in salvo tre bambini rimasti intrappolati in una villa circondata dalle fiamme.

I premiati con pubblica benemerenza sn il Sovrintendente Tornese Salvatore; l Assistente Capo Giannì Giuseppe; l Assistente Pace Lorenzo e l Assistente Tornabene Valerio Alfonso