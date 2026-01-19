Finalmente ci hanno ascoltati. Porta Aurea, via ai lavori per la rotatoria della sicurezza

Dopo anni di articoli, centinaia di incidenti, segnalazioni, appelli e prese di posizione, qualcosa si muove davvero. Ad Agrigento, nella mattinata di oggi, l’Amministrazione comunale ha consegnato ufficialmente i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rotatoria di Porta Aurea, crocevia strategico di accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi e uno dei punti più delicati della viabilità cittadina.

Un intervento atteso da tempo, troppo tempo, su un’area che per anni è stata teatro di incidenti ricorrenti e criticità evidenti, non più compatibili con i flussi di traffico odierni e con il ruolo turistico internazionale della città.

Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Francesco Miccichè, l’assessore con deleghe a Polizia locale, Turismo e Viabilità Carmelo Cantone, l’ingegnere Salvatore Pace del Parco Archeologico, direttore dei lavori, il Commissario della Polizia Locale di Agrigento Maurizio Rabita, e l’ingegnere Francesco Bruccoleri di ANAS.

È stato proprio l’ingegnere Pace a consegnare formalmente le opere all’impresa ACAL S.r.l., rappresentata da Sebastiano Raineri, che curerà l’esecuzione dell’intervento.

Il progetto, sostenuto con determinazione dal sindaco Miccichè e dall’assessore Cantone, nasce dalla consapevolezza – ormai condivisa – che la rotatoria di Porta Aurea non fosse più adeguata alle attuali esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, risultando anzi un punto critico per automobilisti e pedoni.

I lavori sono finanziati attraverso il contributo economico che il Parco Archeologico della Valle dei Templi versa al Comune di Agrigento, per un importo complessivo di 112.469 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera.

L’intervento prevede nuova illuminazione, abbellimenti e l’adeguamento alle moderne normative europee in materia di sicurezza stradale, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la circolazione e ridurre i rischi in uno dei punti più trafficati e simbolici della città.

Un segnale concreto, finalmente. Perché le opere pubbliche non sono solo numeri o inaugurazioni: sono risposte attese, sicurezza quotidiana, rispetto per chi attraversa Agrigento ogni giorno e per chi la visita. Porta Aurea, oggi, può davvero iniziare a cambiare volto.

