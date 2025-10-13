Porta Aurea, nuovi interventi ma resta un nodo per la sicurezza

Un nuovo passo verso la valorizzazione del territorio ma anche una riflessione necessaria sulla sicurezza. È quanto emerge dalla convenzione firmata tra il Comune di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, che prevede una serie di interventi congiunti per migliorare la fruibilità e il decoro dell’area archeologica e urbana.

Tra i lavori in programma spicca la realizzazione della rotatoria di Porta Aurea, un punto di accesso strategico alla Valle, ma anche da tempo uno dei tratti più pericolosi della città, teatro di numerosi incidenti. Ogni giorno, infatti, automobilisti e scooteristi segnalano criticità legate alla conformazione dell’incrocio, alla scarsa visibilità e all’assenza di segnaletica adeguata.

Il progetto complessivo, del valore di circa 600 mila euro, prevede il rifacimento della viabilità, la manutenzione del verde, la cura del decoro urbano e la promozione del patrimonio cittadino. Al Comune spetterà un investimento di oltre 320 mila euro, mentre il Parco destinerà circa 367 mila euro, in parte derivanti dagli incassi dei biglietti d’ingresso alla Valle dei Templi.

Gli interventi a Porta Aurea dovrebbero finalmente consentire una viabilità più sicura, con nuova illuminazione pubblica, marciapiedi, arredi e una migliore regolamentazione del traffico. Tuttavia, i cittadini e i residenti auspicano che non si tratti solo di un intervento estetico ma di una vera soluzione ai problemi di sicurezza stradale che da anni caratterizzano quell’area.

La convenzione – che rientra nel piano di collaborazione previsto dalla normativa regionale – punta a rafforzare la sinergia tra Comune e Parco per la valorizzazione e la gestione coordinata di un territorio unico, ma ancora segnato da contraddizioni e disagi quotidiani.

Agrigento guarda così a un futuro più ordinato e decoroso, ma a Porta Aurea, prima di tutto, serve una svolta strutturale per fermare la lunga scia di incidenti che ogni giorno mette a rischio residenti e turisti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp