Rafforzare il sistema dei controlli ambientali all’interno del polo petrolchimico siracusano attraverso una rete di monitoraggio più capillare. È la richiesta che l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha rivolto ad Arpa Sicilia con una nota ufficiale, alla luce della disponibilità manifestata da Confindustria nel corso delle sedute della IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana dedicate alle criticità ambientali dell’area industriale di Melilli.

L’assessore invita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente a riproporre l’installazione di sistemi di monitoraggio non invasivi nei singoli impianti industriali, soluzione già avanzata in passato ma allora respinta dagli industriali.

L’apertura di Confindustria

Secondo quanto riferito da Savarino, nel corso degli incontri in Commissione i rappresentanti di Confindustria hanno dichiarato che il precedente diniego non sarebbe oggi confermato, purché la proposta venga accompagnata dalle relative schede tecniche dei dispositivi da installare. Per questo motivo l’assessore sollecita Arpa a presentare nuovamente il progetto corredato dalla documentazione necessaria.

«Più controlli a tutela della salute»

«Siamo già impegnati 24 ore su 24 sul territorio per tutelare la salute dei cittadini, anche in base alle disposizioni dell’autorità giudiziaria – afferma Savarino -. Accogliamo con favore questa nuova disponibilità di Confindustria affinché Arpa possa realizzare una rete di monitoraggio ancora più puntuale, come già avviene in altre realtà italiane».

Secondo l’assessore, un sistema di controlli più esteso rappresenterebbe anche una garanzia per le aziende che operano nel rispetto delle norme e consentirebbe di individuare con maggiore precisione le fonti dell’inquinamento, integrando le attività di monitoraggio già svolte con le moderne strumentazioni in dotazione all’Agenzia. Savarino sottolinea inoltre che, grazie agli investimenti della Regione, Arpa Sicilia dispone oggi di tecnologie tra le più avanzate a livello nazionale.

Strumentazione e organizzazione

Nella nota viene affrontato anche il tema del potenziamento operativo dell’Agenzia nel Siracusano. L’assessore propone infatti di sostituire un’apparecchiatura destinata all’analisi delle sostanze volatili, attualmente in attesa di riparazione, con uno strumento già disponibile nella sede Arpa di Palermo.

Infine, Savarino suggerisce l’istituzione di una unità operativa semplice dedicata ai Comuni dell’Area a elevato rischio di crisi ambientale (Aerca), con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Agenzia sul territorio, migliorare il coordinamento con gli enti locali e rendere ancora più efficace e visibile l’attività di monitoraggio ambientale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp