Poliziotto sollevato da incarico dopo schiaffi a due migranti

Da quanto si apprende da fonti giudiziarie il dipendente ripreso in un video mentre

schiaffeggiava due cittadini extracomunitari in un centro di accoglienza nei pressi di Agrigento sarebbe stato sollevato dall’incarico. A questo punto, quindi, non presterà più servizio

nel centro dove si sono svolti i fatti. Nella serata di ieri era stato lo stesso Questore Rosa Maria

Iraci a rendere noto di aver trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ed aver avviato a suo carico un procedimento disciplinare. (ANSA).