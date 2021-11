Poliziotto scompare nel nulla a Lampedusa, avviate le ricerche

Un poliziotto, assistente scelto aggregato alla Polizia Scientifica, è scomparso a Lampedusa. Si tratta di un trentunenne che non si è presentato in servizio oggi pomeriggio alle ore 18,30, e ha anche il telefono cellulare irraggiungibile. Qualcuno ha ritrovato in località “Ponente”, abbandonato, lo scooter utilizzato dall’agente. Di lui nessuna traccia.

I suoi colleghi hanno allertato i Vigili del fuoco del distaccamento terrestre. A “Ponente” si sono subito precipitati non soltanto i pompieri, ma anche il personale delle Guardia di finanza e i carabinieri della locale Stazione.