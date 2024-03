La Questura di Agrigento ha ricevuto dalle mani di Cinzia, agente della polizia di Stato, un defibrillatore in memoria del marito Giovanni Porrovecchio, sovrintendente capo della polizia di Stato, scomparso prematuramente all’età di 52 anni per arresto cardiaco. La tristezza del lutto si è trasformato in un concreto dono di generosità e solidarietà. Alla cerimonia, commossi, hanno partecipato il figlio Riccardo e familiari di Giovanni. Il questore Tommaso Palumbo ha rivolto un affettuoso ringraziamento per il dono ricevuto, cercando di trasmettere a Cinzia tutta la sua riconoscenza.