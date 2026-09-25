Nel corso di una conferenza stampa ufficiale tenutasi, questa mattina, nella sala San Michele della Questura di Agrigento il questore Tommaso Palumbo ha presentato ufficialmente alla stampa il nuovo portavoce e responsabile dell’Ufficio stampa e Relazioni esterne, il commissario Marco Di Giovanna. L’incontro ha rappresentato l’occasione anche per fare il punto sulle strategie di comunicazione della Polizia di Stato a livello provinciale, un ambito considerato sempre più strategico per garantire la massima trasparenza e vicinanza ai cittadini.

Nel suo intervento di apertura, il Questore ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo dei media nella narrazione quotidiana della sicurezza sul territorio: “La comunicazione istituzionale non è un semplice adempimento formale, ma un ponte fondamentale tra la Polizia di Stato e i cittadini. Il portavoce ha il delicato compito di tradurre il lavoro della Polizia di Stato della provincia di Agrigento in un messaggio chiaro, tempestivo e trasparente”.

Marco Di Giovanna è nato a Palermo, 26 anni, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Nel 2024 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense; nel 2025 ha assunto la qualifica di commissario. Il neo-portavoce, visibilmente emozionato ma determinato, ha ringraziato il Questore per la fiducia accordatagli e ha rivolto un primo saluto ai giornalisti presenti in sala.

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