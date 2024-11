Un commerciante quarantenne, ieri mattina, insospettito da qualcosa ha chiamato la polizia. E gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno trovato quello che è stato definito “un buon quantitativo” di cocaina. Due involucri di polvere bianca nascosti da mani ignote in un terreno nell’area attorno a Porta di Ponte. Sostanza stupefacente che è stata naturalmente sequestrata a carico di ignoti.

Quasi sicuramente era pronta per essere smerciata nel fine settimana ai numerosi consumatori che affollano i luoghi della movida del centro cittadino. Gli investigatori della polizia di Stato stanno provando a risalire a chi aveva con sé il quantitativo di cocaina e anche perché sia stata lasciata in quel luogo. Privilegiata la pista di un pusher che avrebbe dovuto recuperare i due involucri in un secondo momento.

Lo stupefacente adesso sarà analizzato, e potrebbe fornire ulteriori elementi utili all’attività investigativa. Il centro storico di Agrigento, precisamente la zona adiacente al salotto cittadino, è da tempo considerata una piazza dello spaccio.

