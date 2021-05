Politiche Comunitarie: nuove opportunità di finanziamento per gli operatori del turismo.

Il Gruppo Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa che nell’ambito dell’azione 6.8.3 del P.O. FESR 2014/2020 il Dipartimento Regionale del Turismo ha pubblicato l’avviso pubblico per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Acquisto Servizi di pernottamento” (DDG n.743/2021). Si tratta di una importante linea di finanziamento destinata al potenziamento dei servizi turistici, in particolare delle strutture ricettive, per la promozione del turismo in Sicilia nella fase post emergenziale da Covid 19.

L’importo complessivo dei servizi che verranno acquistati dalla Regione Siciliana è di 23.000.000,00 euro. Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse gli operatori turistici (hotel, villaggi turistici, villaggi albergo, alberghi diffusi, affittacamere, B&B,agriturismo, turismo rurale, case ed appartamenti per vacanze, e altri ancora) che offrono servizi di pernottamento sul territorio siciliano. Il termine ultimo per la trasmissione delle manifestazioni di interesse scadrà il prossimo 1 giugno 2021.

Tutte le informazioni sono consultabili al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13794

pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sez. “In evidenza”), a cura del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie,