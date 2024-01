Polemiche e Autorizzazioni in Sospeso: Il Caso dei Lavori alla Villa del Sole ad Agrigento – Spiegazioni dell’Assessore Principato sulla Sospensione dei Lavori

Spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici, Gerlando Principato (foto), che i lavori alla Villa del Sole sono fermi per rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza sul progetto esecutivo; progetto esecutivo che ha recepito le prescrizioni della Soprintendenza all’atto del rilascio del parere preliminare sul progetto definitivo. “Il parere preliminare rilasciato – continua l’assessore – richiede, per le successive fasi dei lavori, l’autorizzazione della soprintendenza, che dovrebbe arrivare la prossima settimana ma non dipende da noi”.

Grande clamore ha suscitato la divulgazione della lettera, a firma del soprintendente, Vincenzo Rinadi con richiesta al Comune di urgenti chiarimenti sui lavori in corso alla Villa del Sole interessata alla realizzazione di una scuola materna con annesso polo per l’infanzia. Tra l’altro nella nota della Sovrintendenza, viene intimato che “nelle more del rilascio delle dovute autorizzazioni si diffida codesto Comune ad eseguire qualsiasi categoria di lavori”.

Sulla vicenda il sindaco Franco Miccichè dice di sentirsi tranquillissimo, sicuro che la sua Amministrazione abbia tutte le carte in regola per proseguire nella realizzazione del progetto. “La Sovrintendenza – dice il primo cittadino di Agrigento – dopo il parere favorevole preventivo al progetto, è ora solamente più in attesa di ricevere la relazione aggiuntiva agronomo-paesaggistica”. Una relazione che in questo momento è nella fase di studio da parte dell’agronomo Giuseppe Lo Pilato che in tempi recentissimi è stato contattato dai progettisti dei lavori alla Villa del Sole, per questo delicato compito. “Attenzione; io sto arrivando adesso e mi devo occupare solo dello stato attuale della Villa – ci tiene a precisare l’agronomo. – Quello che è successo prima del mio arrivo è un’altra cosa e non riguarda la mia consulenza professionale. In particolare mi sto attrezzando per lo “studio del dopo”, ossia sto studiando le possibili piantumazioni arboree che dovranno nascere intorno al neo edificio scolastico”.

Intanto infuriano le polemiche soprattutto sui social per la “devastazione” di quel piccolo ma prezioso polmone verde che esisteva alla Villa del Sole. Ribatte il sindaco Miccichè: “Basta polemiche. A breve terrò una conferenza stampa per spiegare alla città, la regolarità del nostro grande progetto”.

LORENZO ROSSO