In un clima di festa e con un messaggio forte di pace e fratellanza tra i popoli con la presenza di rappresentanti di gruppi di nazioni in conflitto tra loro, che ha caratterizzato il festival internazionale del folklore, ha destato sorpresa vedere i ballerini del gruppo dell’ Ucraina durante la sfilata conclusiva di domenica girare tra le persone con un contenitore per la raccolta di finanziamenti per le forze armate della loro nazione. Le foto che hanno il giro dei social, hanno ovviamente innescato dibattiti contrastanti. “E’ stata l’edizione più bella e significativa di cui ho memoria scrive Nuccio Zicari – sul suo profilo instagram – ma l’ organizzazione del mandorlo in fiore, dovrebbe prendere le distanze da quanto accaduto è un obbigo morale in difesa dei principi di cultura, pace e fratellanza fra i popoli sui quali questo festival si fonda” . Persino “Satira Argentina” che ha realizzato un video satirico sui gruppi, ha oscurato la scritta sul contenitore.

Foto dal web