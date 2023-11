Ora è il segretario nazionale Totò Cuffaro a rivolgersi direttamente al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, mantenendo viva una polemica che dura da alcuni giorni. Ecco le parole di Salvatore Cuffaro diffuse attraverso un post sul suo profilo social:

“Al sindaco di Agrigento voglio ricordare che la DC è un partito libero, aperto, plurale e democratico. Ha i suoi organi di partito, eletti dal congresso, e un gruppo consiliare autonomo e libero nelle scelte politiche presso il consiglio comunale di Agrigento.

Le posizioni politiche del gruppo e dei dirigenti della DC locale sono condivise da tutto il partito.

La DC sta lavorando per far crescere la coalizione e per far crescere le comunità locali, con Agrigento in prima fila. Mi piacerebbe che anche gli altri partiti facessero altrettanto anziché alimentare pretestuose polemiche, sia di natura personale che riguardanti altri comuni. Il sindaco di Agrigento, indiscutibilmente una persona perbene, sappia che siamo disponibili a collaborare attivamente per il bene della città, purché la nostra collaborazione sia gradita dal punto di vista politico