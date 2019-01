Pol. Caccamo, Guastella: “Vogliamo la salvezza. Domenica tutti al N. Puccio”

Caccamo – Mussomeli sarà la partita clou della 2^ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A.

Sarà una gara di vitale importanza, la posta in palio è davvero alta ed entrambe le squadre faranno di tutto per conquistare l’intera posta in palio.

Gara ancora più speciale e attesa sarà per Peppe Guastella che dopo la parentesi al Mussomeli è tornato al Caccamo ed è pronto insieme ai suoi compagni a risollevare la squadra giallorossa e conquistare la salvezza che in questo momento vale come la vittoria del campionato per il club del patron Rassy Gullo e del DS Enzo Gammino: