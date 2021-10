Nel recupero della settima giornata del campionato di Eccellenza, l’Akragas batte il Casteltermini con un netto 4-0 è si porta in testa alla classifica.

Biancazzurri subito in vantaggio dopo due minuti di gioco con Lukas Corner. Il raddoppio arriva al 28’ con Antonio Silvano con un sinistro potente che non lascia scampo a De Miere. Nella ripresa, dopo appena 25 secondi, Silvano va ancora in rete anticipando il portiere ospite in uscita. All’8’ è Leonardi a segnare il quarto goal.