Favara – Nel contesto dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, l’evento religioso più importante della città che unisce il sacro al profano, spicca l’innovativa mostra d’arte “Poetica della Materia” firmata da Gemma Amico. L’evento, coordinato da Antonio Liotta con l’allestimento curato da Emanuele Salvatore Farruggia, promette un’esperienza unica di pittura, poesia e musica all’interno del Castello Chiaramonte di Piazza Cavour.

L’esposizione, che unisce la pittura alla poesia, è un’esplorazione emozionale della materia, un viaggio attraverso la creatività dell’artista che sfida i confini tra le diverse forme d’arte. La vernice e le parole si fondono per creare un’espressione unica e coinvolgente.

La mostra “Poetica della Materia” accoglierà i visitatori a partire dal 24 agosto, con una cerimonia inaugurale alle 18:30. La chiusura è prevista per giovedì 8 settembre alle 19:00. Un’occasione speciale arricchita dall’intervento critico e dalla recitazione di Patrizia Camera, che contribuirà a illuminare ulteriormente la profondità delle opere esposte.

La dimensione musicale avrà un ruolo significativo nella mostra, con interventi al pianoforte di Maria Pia Vetro e Konstantin Zuyagin. Le loro note accompagneranno i visitatori in un viaggio multisensoriale, amplificando l’impatto delle opere d’arte e delle poesie esposte.

“Poetica della Materia” rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nell’esperienza emozionale che essa può offrire. L’evento offre una connessione tra le diverse forme d’espressione umana, creando un dialogo intrigante tra materia, colore, parola e suono.

L’esposizione è ospitata nel suggestivo Castello Chiaramonte, che con la sua storica architettura offre un’ambientazione unica che si fonde armoniosamente con le opere in mostra.



L’evento si inserisce nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, dimostrando ancora una volta come l’arte possa unire il sacro e il profano in un unico abbraccio creativo.