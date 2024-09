Anche durante l’estate i podcast, la moda degli ultimi anni, non vanno mai in vacanza. Immaginate il mare, la Scala dei Turchi, uno sfondo rosé ed il gioco é fatto, ecco una puntata di Podcadt Ammare. Ad Agrigento a raccontare alcune storie ricche di contenuti e cultura ci ha pensato il videomaker Marco Gallo con “Storie di una Capitale” e poco tempo fa, in occasione dell’evento Nodo Rosé che si è svolto al Nodo Ammare, é stata registrata una puntata con la nota ufficio stampa Giusina Battaglia, conosciuta da tutti per il suo programma culinario “Giusina in cucina” in onda su Food Network. Giusina non si definisce chef, ama cucinare e soprattutto ama la cucina e le tradizioni siciliane, lei palermitana di origine che vive a Milano ed oggi punto di riferimento nei programmi di cucina. Una puntata del podcast dove si parla di educazione alimentare, come è nata questa passione e delle grandi soddisfazioni che ha ottenuto in questi anni. Giusina ha un rapporto speciale con Agrigento e la sua provincia, lo scorso anno infatti ha girato anche alcune puntate del suo programma proprio nel centro storico agrigentino con la partecipazione straordinaria di Lello Analfino e precedentemente é stata madrina dell’evento “Agrigento Cooking Show”. Nella puntata arriva per un saluto anche Fabio Speranza, proprietario del Nodo Ammare e ideatore insieme a Marco Gallo sia del Nodo Rosé che dell’evento virale dell’estate, il Cinema Ammare dove la protagonista é sempre la stessa, la spiaggia della costa siciliana con lo sfondo della Scala dei Turchi di Realmonte. Per vedere la puntata integrale basta cliccare sul link YouTube di Agrigento Oggi

