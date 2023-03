Mancano pochi giorni al match Akragas-Enna. In palio punti per la promozione in Serie D.

Domenica allo stadio Esseneto di Agrigento è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Calcio d’inizio ore 16.

La squadra biancazzurra continua a lavorare con la massima concentrazione e determinazione.

Ascoltiamo le parole di Desiderio Garufo.