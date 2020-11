Pochi fondi per viabilità rurale. Catanzaro spinge Bandiera a fare di più

“Ho avuto assicurazione dall’assessore Edy Bandiera della volontà di implementare le somme a disposizione per il ripristino delle strade interpoderali ampliando la platea dei beneficiari e consentire di soddisfare tutte le richieste presenti in graduatoria”.. Lo dice Michele Catanzaro parlamentare regionale del partito democratico.

“L’assessore Bandiera ha condiviso le mie preoccupazioni ed è d’accordo con me sulla necessità di un’accurata programmazione degli interventi sulla viabilità delle zone interne che, viste le attuali condizioni penalizza principalmente le numerose aziende agricole che insistono in zone difficilmente accessibili. Attualmente I fondi che l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha destinato alla viabilità interaziendale e strade rurali nell’ambito del relativo bando pubblico integrante al PSR SICILIA 2014/2020, – spiega il parlamentare Pd – non consentono di finanziare tutte le istanze ritenute ammissibili, ma presto nuove risorse consentiranno un numero maggiore di interventi sul territorio.. Vigilerò – conclude Catanzaro – affinché quanto mi è stato assicurato si trasformi in breve tempo in atto concreto e soddisfi le legittime attese di quanti hanno presentato specifiche istanze, ed in modo particolare le numerose aziende della provincia di Agrigento presenti nella graduatoria dei progetti dichiarati ammissibili, la gran parte delle quali ormai da anni devono affrontare il gravissimo disagio di una viabilità rurale precaria”.