Soltanto il 40% degli adolescenti di entrambe i sessi della popolazione siciliana risulta vaccinato contro il papilloma virus. Una percentuale bassa. Per contrastare questa malattia c’è un vaccino, il secondo contro il cancro, eppure la Sicilia risulta la regione tra le peggiore in Italia in termini di vaccinazione. C’è ancora tempo per recuperare la copertura vaccinale e poter arrivare a circa il 50%-60%. La Regione siciliana mantiene la gratuità del vaccino fino all’età adulta, anche se l’età ideale per fare il vaccino è dodici anni. Hpv (Human Papilloma Virus) è una malattia a trasmissione sessuale che rappresenta, a livello mondiale, la fonte di circa il 10% dei cancri nel sesso femminile e 2% i quello maschile.

