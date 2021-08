PNRR, Lega cooperative chiede un confronto con le Istituzioni

La Lega delle cooperative Siciliana fa proprio il grido d’allarme lanciato dall’ordine degli architetti in merito al rischio che la provincia di Agrigento e la Sicilia siano tagliati fuori dai fondi del Pnrr e del Recovery Plan. “ Proprio lo scorso 20 Luglio- dice il coordinatore Domenico Pistone- come lagacoop Sicilia coordinamento Ag PA Tp

abbiamo diramato un comunicato nel quale si

denunciava da un lato il rischio che la Sicilia e la Provincia di Agrigento restassero tagliate fuori e dall’altro la situazione nella quale versano diversi comuni della Provincia e dell’intero Mezzogiorno senza parco progetti e con i bilanci spesso non in grado di assicurare la premialita’ richiesta dai bandi del Pnrr. Come lega delle cooperative ribadiamo, ancora una volta, l’esigenza di

costruire una sinergia comune con quanti a cominciare dagli Ordini Professionali, dalle organizzazioni sindacali e di categoria, ritengono necessaria ed urgente un’interlocuzione con le Istituzioni Regionali e Nazionali per capire

su quali progetti si voglia puntare e su come le Istituzioni del territorio intendano confrontarsi con il Governo Nazionale per far sì che il mezzogiorno e la Sicilia siano realmente protagonisti della spesa dei fondi Europei stanziati proprio per eliminare la carenza infrastrutturale al sud ed il gap con i territori del centro nord.

Nei prossimi giorni come Legacoop Sicilia, di concerto con i presidenti di legacoop territoriali

delle regioni del mezzogiorno lanceremo un’iniziativa su questi temi con l’intento di costruire un fronte comune in grado di rilanciare il

tema dello sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia”