Pnrr e politica di coesione, pubblicato avviso per la selezione di un funzionario informatico profilo Junior

È stato pubblicato un Avviso per selezionare un informatico profilo Junior per l’attuazione del Pnrr e della politica di coesione. L’assessore comunale, Marco Vullo, ribadisce che “è una figura indispensabile per implementare servizi essenziali per i processi di modernizzazione e di transizione digitale dell’intero ente locale.”

L’incarico avrà la durata di 36 mesi per un massimo di 477 giornate lavorative , il requisito di ammissione è la laurea vecchio o nuovo ordinamento in Informatica o Ingegneria Informatica e 3 anni di esperienza pregressa e previo colloquio orale attraverso una commissione di esami. Questo è il primo passo per la ricerca di personale altamente specializzato che certamente potrà dare un impulso positivo al funzionamento della macchina comunale in termini di fattività e competenze specifiche che saranno da volano per ammodernare ogni singolo settore amministrativo.”