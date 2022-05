Playoff, Akragas – Isernia pareggiano il primo round

Partita difficile per i “Giganti” che nonostante gli oltre 1000 tifosi allo stadio Esseneto non va oltre lo 0-0 nella gara di andata dei playoff nazionali validi per la promozione in Serie D.

Mister Terranova non è riuscito a trovare la chiave giusta per scardinare la difesa della squadra molisana che ha dominato nel primo tempo, costringendo i biancazzurri ad una difesa serrata. Ora capitan Cipolla e compagni dovranno dare il tutto e per tutto nella gara di ritorno di giorno 5 giugno al “Maria Lancellotta”.