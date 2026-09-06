Inaugurata la Pizzeria Gourmet del Lounge Beach: pizza e padellini con vista sulla Scala dei Turchi

REALMONTE. La pizza campione del Mondo davanti a uno dei panorami più suggestivi della Sicilia. È stata inaugurata la nuova Pizzeria Gourmet del Lounge Beach alla Scala dei Turchi, lo chalet di Nino Sanfilippo che amplia così la propria proposta gastronomica.

Da oggi al Lounge Beach si potrà gustare anche la pizza gourmet, mentre a pranzo arrivano i padellini, pensati anche per una formula più informale: tre spicchi di pizza alta e croccante, da abbinare a un calice di bollicine e da gustare anche sotto l’ombrellone, con vista sulla marna bianca della Scala dei Turchi.

A firmare la nuova proposta è Francesco Salamone, Campione del Mondo 2025 di Pizza Classica Napoletana all’ExpoCook World Competition di Roma, protagonista della serata inaugurale.

«Per me è un grande onore e una grande gioia essere qui – ha detto Salamone accogliendo gli ospiti –. Sono molto emozionato perché viviamo di queste cose e sono pronto a presentarvi le mie pizze».

Un ritorno in Sicilia particolarmente significativo per il pizzaiolo, che fino a poco tempo fa lavorava a Pforzheim (Germania) e che ha scelto di abbracciare il progetto del Lounge Beach proprio davanti alla Scala dei Turchi.

Durante l’inaugurazione Salamone ha presentato alcune delle pizze che hanno segnato le tappe più importanti della sua carriera.

«Sono pizze che rappresentano un po’ il mio percorso – ha spiegato –. Con una ho vinto i campionati del mondo a Roma, con un’altra mi ero classificato al quarto posto l’anno precedente e con un’altra ancora ho conquistato un premio per la comunicazione televisiva a King of Pizza su Sky. Sono pizze che raccontano un percorso fatto di grandi emozioni».

Tra quelle presentate c’è la World Champions, la pizza legata alla vittoria mondiale, realizzata con pomodorino giallo, prosciutto cotto artigianale prodotto in Sicilia e stracciata di bufala.

La nuova Pizzeria Gourmet completa così l’offerta dello chalet di Nino Sanfilippo, che già comprende ristorante di cucina mediterranea, spiaggia e terrazza lounge. Una formula che punta a vivere il Lounge Beach durante l’intera giornata: padellini gourmet a pranzo, pizza la sera, sempre con lo scenario naturale della Scala dei Turchi a fare da cornice.

Un modo diverso di unire mare e gastronomia, valorizzando prodotti e sapori siciliani in una delle location più conosciute della costa agrigentina.

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