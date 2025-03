Il Comune di Agrigento ha ottenuto un finanziamento ministeriale per l’attuazione del “Sistema di videosorveglianza urbana – varchi stradali”, un progetto volto a migliorare la sicurezza del territorio attraverso l’uso di tecnologie avanzate.

Il finanziamento rientra nel programma Operativo Complementare “Fondo Unico Giustizia”.

L’obiettivo principale del bando è quello di potenziare la sicurezza urbana, attraverso la realizzazione di sistemi di sorveglianza avanzati , tra cui:

• Telecamere ad alta risoluzione e software di videoanalisi per il monitoraggio delle aree a rischio.

• Lettura targhe per il controllo del traffico e il contrasto alle attività illecite.

• Sensoristica intelligente e rete di collegamento fibra/wifi per l’integrazione con la vendita operativa delle forze dell’ordine.

Il Comune di Agrigento ha presentato la richiesta di finanziamento e l’importo complessivo destinato al progetto è di 47.521,63 euro, con l’impegno da parte dell’ente a garantire la manutenzione per almeno cinque anni .

Il piano è stato elaborato dal Settore Lavori Pubblici del Comune, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Tra le aree strategiche individuate per l’installazione degli impianti di videosorveglianza, particolare attenzione è stata riservata al piazzale della Stazione ferroviaria di Agrigento Centrale, considerato un punto nevralgico per la sicurezza urbana.

A seguito della procedura di gara, condotta sulla piattaforma digitale certificata Tutto Gare PA, l’appalto è stato assegnato alla società TEKGREEN SRL, con sede a Milano, che ha presentato un ribasso del 5,82% sull’importo dei lavori. La proposta di aggiudicazione è stata ufficializzata con verbale del 30 dicembre 2024, mentre l’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 14 marzo 2025 , dopo le verifiche previste dalla normativa.

L’investimento totale per la realizzazione del sistema di videosorveglianza è stato suddiviso come segue:

• Importo lavori : 34.402,49 euro (al netto del ribasso d’asta).

• Costi della manodopera: 1.528,45 euro.

• Oneri per la sicurezza: 783,55 euro (non soggetti a ribasso).

• IVA e altre somme a disposizione: 12.335,58 euro.

L’intero importo trova copertura finanziaria nell’impegno del 31 dicembre 2024, iscritto nei capitoli di bilancio comunale.

Il progetto rappresenta un passo avanti per la sicurezza del territorio, con benefici attesi in termini di deterrenza, controllo delle aree critiche, ottimizzazione delle risorse umane e individuazione degli autori di reati. L’implementazione del sistema consentirà alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale il territorio, migliorando l’efficacia delle operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Il Comune di Agrigento proseguirà ora con le fasi attuative, garantendo il rispetto delle prescrizioni ministeriali e l’integrazione del sistema di videosorveglianza con le autorità competenti.

