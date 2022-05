Più di un terzo degli italiani all’estero vive in Germania e (probabilmente) usa questi servizi online

Dal nostro paese si emigra ancora, soprattutto verso l’Europa. Oggi grazie al web gli italiani all’estero hanno a disposizione app e risorse dedicate.

L’emigrazione degli Italiani all’estero nel corso dei secoli è cambiata molto e si è evoluta, con flussi che hanno fatto registrare di decennio in decennio ondate migratorie molto intense e poi flessioni. Lungi dall’essere paragonata all’emigrazione oltre Oceano dell’inizio del 1900, i flussi odierni stanno riacquisendo una certa consistenza, dopo i numeri più bassi registrati tra gli anni Ottanta e il 2000.

Secondo i dati più recenti forniti dall’anagrafe dei cittadini residenti all’estero, l’area geopolitica in cui si è registrata la maggior parte degli emigrati italiani è l’Unione Europea. Qui infatti risiede il 41,6% del totale, stiamo parlando di oltre 2 milioni e 200.000 persone. Gli ultimi dati forniti dall’Eurostat fanno riferimento al 2019, ma non è errato pensare che negli ultimi due anni, i numeri siano aumentati.

Una nuova ricerca, fatta attraverso il social network Facebook tra fine 2019 e l’estate del 2020, stima infatti un numero di emigrati di emigrati italiani residenti in Europa che supera i 3.100.000. La maggior parte di questi ha scelto la Germania come luogo di residenza.

Online si trovano tantissimi siti dedicati agli italiani che hanno scelto di vivere in Germania. Da quelli che dispensano consigli su come trovare casa, a quelli che affrontano le questioni sanitarie, ai siti che indicano dove trovare i prodotti alimentari italiani. Non mancano i portali dedicati all’intrattenimento, ad esempio questa pagina in italiano che classifica i casinò online dove è possibile giocare con denaro reale in Germania, utile se ti trovi all’estero, in particolare in uno degli stati federali tedeschi.

I migliori servizi online per gli italiani in Germania

Oggi vivere in un paese straniero non presenta tutte quelle difficoltà che i nostri avi dovevano affrontare un tempo. Grazie a Internet, ai social e ai servizi di messaggistica non si perdono i contatti con l’Italia e con i propri amici e parenti. Inoltre si hanno a disposizione tantissime risorse che rendono più facile l’esperienza fuori dai confini nazionali.

Dalle banche online, alle app meteo, alla consegna di cibo, ai casinò online, è possibile continuare a fare ciò che ci piace, o acquistare prodotti made in Italy, utilizzando risorse in lingua italiana. Ecco alcune delle migliori App per gli Italiani che vivono in Germania.

Online banking per Italiani in Germania

Avere conti online è necessario se si vive e lavora in un paese come la Germania. Per gestire senza problemi l’invio di denaro in valuta straniera ci sono diverse soluzioni, oltre agli e-wallet come Paypal, Skrill, Neteller che consentono anche di inviare denaro ad amici e parenti in tutte le valute. Tra queste segnaliamo il conto personale N26, che permette di scambiare denaro in diverse valute senza commissioni. Questo conto creato in collaborazione con WISE consente di effettuare bonifici internazionali tramite app senza commissioni nascoste.

Migliori casinò online Germania

L’intrattenimento dei casinò online Germania è legale e regolamentato e può essere praticato in modo sicuro. Gli italiani che risiedono oltralpe possono quindi rivolgersi ai migliori casinò online tedeschi per divertirsi con giochi con soldi veri. In Germania sono legali online solo slot machine, poker e scommesse sportive. Per gli altri giochi vi sono i casinò tradizionali sul territorio.

App Meteo

Le informazioni meteo sono tra quelle più ricercate quotidianamente da smartphone. Per essere sempre aggiornati vi sono varie applicazioni. Tra queste segnaliamo l’app WarnWetter che offre le previsioni meteo su tutta la Germania, gli avvertimenti di allerta, ha funzioni di avviso Push da settare in base alla località e tante funzionalità e widget personalizzabili.

Consegna cibo a domicilio

Per gli italiani il cibo è fondamentale e non a caso anche su suolo tedesco la nostra cucina è ben presente. Per chi ama ordinare cibo a domicilio e vuole anche risparmiare facendo del bene al pianeta, l’app Too Good to Go è molto popolare in Germania. Grazie all’adesione di ristoratori anche italiani, si riducono gli sprechi di cibo. Questo infatti può essere acquistato a un prezzo basso, evitando che vada buttato via.

App per la lingua

Per chi non si accontenta di Google Translate, l’app DeepL per Android o iPhone offre istantaneamente traduzioni grammaticalmente corrette. In particolare le traduzioni DeepL dal tedesco all’italiano sono più accurate e preservano gran parte del significato e dell’intento del testo originale.