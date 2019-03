Poco fa, erano passate da poco le 17.30, qualcuno ha sparato diversi colpi di pistola contro la finestra-porta d’ingresso di un’abitazione di via Torquato Tasso, nel quartiere Oltreponte. Le pistolettate, per fortuna, non hanno ferito nessuno.

Sembrerebbe, come viene fuori dalle prime indagini sinora svolte dal personale del Commissariato locale e dalla Squadra mobile di Agrigento, di una vera e propria intimidazione compiuta ai danni (sembra) di una persona gravata da precedenti di polizia.