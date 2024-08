Ha controllato come ogni mattina la cassetta delle lettere trovando una busta con all’interno una pistola giocattolo. Inquietante intimidazione nei confronti di un operatore sanitario trentacinquenne di Favara. L’uomo, non appena fatta la scoperta, ha immediatamente chiamato i carabinieri della locale Tenenza.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno sequestrato la busta e la pistola giocattolo. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma la tra le piste battute dagli investigatori c’è certamente quella dell’intimidazione. Al via le indagini per risalire al movente e ai responsabili del brutto episodio.