Pista di pattinaggio a San Leone, tornano i cartelli di accesso vietato

Qualcuno ha dimenticato che sulla pista di Pattinaggio del Lungomare di San Leone vinge un divieto assoluto di accesso. Così ignari dei pericoli i cittadini talvolta ci portano a spasso il cane, altre volte ci fanno giocare i bambini con le bici e spesso viene utilizzato per allenamenti di pattinaggio.

Va detto però che la Pista di pattinaggio a San Leone, è oggetto dell’ordinanza di accesso vietato. Lo ha deciso il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, firmando l’ordinanza n.158, datata 21 luglio 2017 che, di fatto, rende inaccessibile l’area “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Questa mattina ben quattro operai del Municipio sono tornati sul posto per affiggere nuovi cartelli. In passato nell’impianto, in condizioni fatiscenti, alcuni sportivi si sono seriamente fatti male.