Piscina comunale, in riunione la seconda commissione

Ad Agrigento si è riunita la seconda Commissione Consiliare per parlare dell’annoso problema della riapertura della piscina Comunale. In assenza dell’assessore al ramo Costantino Ciulla per impegni istituzionali è intervenuto telefonicamente il Dirigente al settore, comunicando che “l’immobile risulta finalmente accatastato e che manca ormai solo l’acquisto della caldaia”. Il presidente La Felice e i componenti della commissione apprezzano la notizia, ma auspicano che “i tempi di acquisto e collaudo siano celeri. La Commissione continuerà ad attenzionare il problema e a sollecitare l’amministrazione, affinché l’apertura della struttura venga presto riaperta.”