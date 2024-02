Novità importante per i cittadini di agrigentini che molto presto potrebbero tornare a fruire, dopo anni di chiusura, della piscina comunale di Villaseta.

A comunicarlo l’assessore all’impiantistica sportiva di Agrigento Gerlando Piparo.

“Siamo pronti a restituire alla città la piscina comunale di Villaseta, manca pochissimo”, dichiara Gerlando Piparo. “Sono stati completati i lavori di ripristino della struttura e bonificate le aree esterne. Dopo circa quattro anni di chiusura i cittadini potranno, finalmente, tornare ad utilizzare l’impianto. Un obiettivo centrato da questa Amministrazione e su cui ho lavorato con determinazione sin dal mio insediamento, avvenuto solo dieci mesi fà. Ringrazio la famiglia Sodano, gestore della piscina, per il grande impegno, fondamentale per la riapertura la struttura sportiva”.