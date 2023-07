Sono stati almeno quaranta i roghi, quasi tutti di origine dolosa, che hanno interessato nelle ultime 48 ore Agrigento e il resto della provincia. Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti e per il personale della Forestale. Nel centro della città, al Viale della Vittoria, ieri mattina, è scoppiato un incendio nella villetta comunale “Michele Lizzi”. Ad agire, quasi sicuramente, un ignoto piromane che avrebbe appiccato le fiamme all’erba secca. Sul posto sono accorsi i pompieri e gli uomini della Forestale. I soccorritori hanno operato velocemente, prima ancora che, potesse estendersi in maniera considerevole, soprattutto agli arredi e alle piante. Per le palazzine vicine non ci sono stati reali pericoli. A parte qualche disagio per gli abitanti della zona per l’aria davvero irrespirabile.

Una delle situazioni più gravi si è registrata nella riserva naturale orientata di Torre Salsa, a Siculiana. Un elicottero e un canadair sono intervenuti per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato nel pomeriggio d sabato. Al lavoro, da terra, anche una squadra dei vigili del fuoco e due della Forestale. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Siculiana. Si tratterebbe di un incendio di origine dolosa. Distrutti circa 10 ettari nella zona del Pantano, tra macchia mediterranea, bosco e canneto. Una nuvola “nera” per ore è stata visibile a distanza di chilometri e anche dalle spiagge.

Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari sono stati chiamati a spegnere numerosi incendi fra Licata e Palma di Montechiaro. In contrada “Montesole”, a Licata, le fiamme hanno distrutto un boschetto provocando gravi danni. Bruciati alcuni alberi sulla strada statale 115, fra Licata e Palma. Fiamme anche, sulla Provinciale Panoramica, e in questo caso hanno lambito le villette della zona, distruggendo pini secolari ed alberi da frutto. Minacciata dal fuoco l’importantissima area archeologica dello “Stagnone – Pontillo”. Nella città del Gattopardo infine si è sviluppato un incendio in un ovile: i proprietari sono riusciti a mettere in salvo gli animali, ma il fuoco ha provocato dei danni.