Piromani in azione, in fiamme un’auto e anche un terreno

Un rogo doloso ha carbonizzato un’autovettura, abbandonata e parcheggiata da tempo in un terreno. E’ successo, verso le 4 della notte, lungo la strada provinciale 15, l’arteria che collega Grotte con Racalmuto. Ignoti piromani hanno dato fuoco all’auto per motivi sconosciuti. L’ipotesi privilegiata è quella di un rogo di erba secca, appiccato per fare pulizia, e in poco tempo le fiamme hanno aggredito il mezzo.

Per oltre due ore nella zona hanno operato due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e del distaccamento di Canicattì. L’intervento provvidenziale e tempestivo dei pompieri ha evitato al fuoco di estendersi ulteriormente. Conclusa l’opera di spegnimento i carabinieri delle Stazioni di Grotte e Racalmuto, hanno avviato le indagini.