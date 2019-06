Pirandello, grande successo per lo spettacolo della scuola di danza di Simona Attanasio

Grande successo sabato sera al teatro Pirandello per “Invito alla danza 2019” lo spettacolo della scuola di danza Isera diretta da Simona Attanasio. Sul palco tutte le allieve della scuola, dai corsi primari fino a quelli avanzati , hanno dato vita al “Giro del mondo in punta di piedi “, un viaggio fantastico che ha condotto gli spettatori in tutti i paesi del mondo : Giappone, Italia, Scozia, Grecia, Spagna, Francia, America, Africa , India, Polinesia.

Le coreografie di danza classica, repertorio, danza moderna e contemporanea e hip hop erano curate da Simona Attanasio, Alosha, che ha dato vita ad un balletto sulle note di Stromae dedicato al rispetto per gli esseri umani, Rocco Lo Nigro, che si è anche esibito con le allieve dei corsi avanzati. Ospite d’eccezione della serata il danzatore Vincenzo Di Primo, finalista di Amici, che si è esibito in due coreografie molto apprezzate dal pubblico.

La serata , presentata con eleganza da Margherita Trupiano , si è conclusa sulle note di “Buon viaggio (share The love) ” di Cesare Cremonini, con grandi applausi a scena aperta sia agli allievi che a Simona Attanasio, Alosha, Rocco Lo Nigro, Vincenzo Di Primo, Giada Attanasio . Sono state anche assegnate delle borse di studio agli allievi .

FOTO di Francesco Novara