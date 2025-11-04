Pirandello Fringe Festival: Agrigento diventa palcoscenico della contemporaneità

Direzione artistica di Roberta Torre. Open call per 15 giovani artisti dai 18 ai 30 anni

🟣 Il Teatro Pirandello lancia una sfida ai giovani autori: reinterpretare l’universo di Luigi Pirandello in chiave moderna. Nasce ad Agrigento il “Pirandello Fringe Festival”, tra formazione, creatività e riscoperta dei luoghi simbolo della città.

Un progetto che unisce teatro, formazione e territorio. Nasce ad Agrigento il Pirandello Fringe Festival, un’iniziativa promossa dal Teatro Pirandello in collaborazione con il Polo Universitario UNIPA, il Teatro Stabile di Catania e il quotidiano La Sicilia, con l’obiettivo di far conoscere l’opera del genio pirandelliano in chiave contemporanea ai giovani autori.

Il progetto è aperto a 15 partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che avranno la possibilità di prendere parte a un laboratorio teatrale di drammaturgia gratuito, che si terrà ad Agrigento nei mesi di marzo e aprile 2026. Il laboratorio, dal titolo “Cinque personaggi in cerca di palco”, sarà curato dallo scrittore e drammaturgo Ottavio Cappellani e prevede una masterclass con professionisti del settore: un regista, un direttore della fotografia, un attore, un costumista e uno scenografo.

Al termine del percorso verranno scelti cinque corti teatrali, che i partecipanti realizzeranno durante il corso. “In un’epoca dominata dai profili digitali e dalle identità performative dei social – spiega Ottavio Cappellani – Pirandello si manifesta in tutta la sua classica contemporaneità. Studiare le sue novelle offre agli allievi un terreno vivo su cui esercitare la scrittura scenica: brevi storie dense di ironia, dolore e smarrimento, che si prestano a diventare corti teatrali. Gli allievi non solo reinterpretano Pirandello, ma si scoprono, come lui, autori di sé. Perché al centro del mondo drammaturgico sta ciò di cui tutti andiamo in cerca: il motore della storia”.

I lavori scelti saranno messi in scena tra aprile e maggio 2026 in alcuni luoghi simbolo di Agrigento, secondo una mappa “sulle tracce di Pirandello”: la Casa natale dello scrittore, il Complesso chiaramontano di Santo Spirito, la scala monumentale della Cattedrale, Piazza Kennedy a Porto Empedocle e il Palazzo delle Poste.

“Con il Pirandello Fringe Festival – sottolinea la direttrice artistica Roberta Torre – la città di Agrigento diventa palcoscenico, in una rilettura teatrale di luoghi iconici di bellezza assoluta.”

Sulla stessa linea, Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello, aggiunge: “Il festival, con l’imprinting della nostra direttrice, si inserisce nel solco già tracciato da questa governance, che ha consolidato collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali. Il Teatro esce dalle sue mura per entrare in simbiosi con la città, vera protagonista del progetto.”

Anche il mondo accademico abbraccia l’iniziativa. “L’Università – spiega Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento – ha attivato una collaborazione con il Teatro Pirandello che porterà a nuove iniziative per la crescita culturale della città. Alcuni luoghi, scelti per riattivarne i significati spaziali e narrativi, diventeranno la scenografia ideale per l’attualizzazione del teatro di Pirandello”.

I giovani interessati potranno candidarsi entro il 30 dicembre 2025, inviando un video motivazionale (durata massima un minuto) e un curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail: [email protected].

Per informazioni è possibile contattare il numero 352 0506683.

I testi integrali degli spettacoli vincitori verranno pubblicati sul quotidiano La Sicilia.

Il progetto vincitore, scelto da una Giuria Popolare, sarà rappresentato sul palco del Teatro Pirandello durante la stagione teatrale 2026/2027.

