Da quando è stato nominato Assessore allo Sport nel maggio 2023, Gerlando Piparo ha dedicato il suo mandato a un impegno costante per il rilancio e lo sviluppo dello sport inAgrigento. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una serie di successi, il più significativo dei quali è sicuramente l’inaugurazione della Palestra Polidistrettuale, un vero e proprio gioiello per la città. Con una capacità di 1.395 posti, la struttura è un impianto polivalente che rappresenta una grande risorsa per le discipline sportive locali e un punto di riferimento per gli appassionati di sport.

L’inaugurazione della palestra, che finalmente ha visto la luce dopo anni di attese e rinvii, è il culmine di un lungo processo che Piparo ha portato avanti con determinazione, superando ostacoli burocratici e difficoltà amministrative. La struttura non solo è un’ulteriore risorsa per il settore sportivo agrigentino, ma risponde anche alla crescente richiesta di spazi adeguati per l’attività fisica, l’inclusione sociale e l’aggregazione giovanile.

Nonostante questo traguardo, l’assessore Piparo non si ferma. Il prossimo grande obiettivo è il miglioramento delle infrastrutture sportive cittadine, con particolare attenzione al Stadio Esseneto, uno dei templi storici dello sport agrigentino. Piparo ha già avviato i procedimenti per l’appalto dell’illuminazione dello stadio, un progetto fondamentale per rendere la struttura fruibile anche nelle ore serali e per garantire la sicurezza e la visibilità degli eventi sportivi.

Questi risultati dimostrano l’impegno di Gerlando Piparo nel voler valorizzare lo sport come uno degli elementi chiave per la crescita della comunità agrigentina. La sua azione si muove su due direttrici fondamentali: da un lato, il miglioramento delle strutture esistenti, come nel caso della palestra, dall’altro, l’ampliamento e il rafforzamento delle infrastrutture per accogliere sempre più eventi e atleti.

Con il suo approccio pragmatico e costante, l’assessore Piparo si è confermato una figura di riferimento per il settore sportivo della città, in grado di affrontare le sfide e di realizzare obiettivi concreti che migliorano la qualità della vita degli sportivi e della comunità in generale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp