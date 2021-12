Pioggia e vento non bloccano l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Marconi.

Un albero di Natale semplice, elegante e tradizionale. Dopo giorni di attesa sono state accese le luci del cipresso in piazza stazione ad Agrigento. L’accensione era prevista nei giorni scorsi ma le avverse condizioni meteo non lo hanno permesso. Per la verità l’albero non è ancora completo ma, questa volta, gli addetti ai lavori hanno sfidato pioggia e lo hanno adornato con gran parte delle luci che in totale sono lunghe circa quattro chilometri. Nei prossimi giorni sarà completato con altre decorazioni.