E’ arrivata la pioggia nel pomeriggio in gran parte della provincia agrigentina. Fulmini, lampi e tuoni, soprattutto nei comuni dell’entroterra e della montagna, ma anche forti raffiche di vento. Nel rione balneare di San Leone lungo il Viale delle Dune intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per il cedimento di un albero. Un’altra grossa pianta è crollata a terra sulla strada che collega Naro con Camastra. Accorsi i pompieri del distaccamento di Canicattì. Altro intervento dei vigili del fuoco a Realmonte per la caduta sull’asfalto di un palo dell’illuminazione pubblica stradale. Non si registrano feriti.

La situazione più critica a Cammarata dove una fitta pioggia ha causato problemi alla viabilità. La strada per Tumarrano risulta bloccata, come dichiarato dal primo cittadino Giuseppe Mangiapane, nei pressi del centro commerciale La Fornace. E una squadra di soccorritori ha operato per un movimento franoso sulla strada Cammarata – Valledolmo. I vigili hanno liberato un’autovettura rimasta impantanata in mezzo ad una massa di fango e detriti. Illesa la persona alla guida del mezzo.