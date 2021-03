“Pioggia” di pietre contro i veicoli, colpito un autobus: tanta paura. Caccia ai vandali

Una “pioggia” di pietre contro i veicoli in transito, alcune delle quali, hanno colpito un autobus per il trasporto extraurbano. Solo grazie all’abilità, e alla prontezza di riflessi del conducente, non c’è scappato l’incidente. Autori della “bravata”, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, alcuni ragazzini. Tutti quanti scappati velocemente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A parte la comprensibile paura, nessuna persona a bordo del pullman, è rimasta ferita. I poliziotti della sezione Volanti, e i carabinieri, hanno avviato le indagini, per risalire agli autori del raid.

Il fatto è successo, l’altro pomeriggio, nei pressi del viadotto “Garibaldi”, a pochi passi dalla strada statale 189. I vandali hanno scagliato le pietre, da un punto imprecisato dell’area, all’indirizzo dei veicoli di passaggio dal viadotto. Ad essere centrato in pieno è stato un bus sul parabrezza, rimasto “scheggiato”.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sono state avviate le indagini. L’obiettivo degli investigatori è quello di risalire agli autori del grave gesto.