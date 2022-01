Pioggia di finanziamenti per il Comune, il sindaco Miccichè: e ci dicono che non sappiamo amministrare (VIDEO)

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha diffuso un video della durata di circa 7 minuti dove ha illustrato le attività dell’amministrazione comunale. “Dalla Regione – ha detto il primi cittadino – c’è un occhio di riguardo per questo comune, forse perchè ci siamo noi ad amministrare. Miccichè ha poi fatto l’elenco dei progetti che saranno finanziati, tra questi 3ml di euro per il recupero della Villa del sole e della scuola materna che si trova all’interno, nuovo finanziamento per “Terra Vecchia di Girgenti” 9milioni di euro, finanziamento per il progetto di riqualificazione del lungomare e del porticciolo 900mila euro, riqualificazione e messa in sicurezza della palestre scolastiche del plesso Fava e Federico II, 700 mila euro, Un 1ml di euro è stato destinato al rifacimento viale Emporium. Il sindaco ha ricordato che si tratta di finanziamenti e progetti tutti avviati e intercettati dalla sua amministrazione. Miccichè ha poi difeso l’operato dei suoi dirigenti che lavorano con lealtà e trasparenza. “Nessun si permetta di insultarli” ha detto il primo cittadino. Quello odierno a cui oltre al sindaco, l’assessore Marco Vullo, l’assessore Giovanni Vaccaro e il dirigente Gaetano Di Giovanni, è solo il primo di altri appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi giorni. In particolare l’assessore Marco Vullo, è intervenuto relativamente alle attività portate a termine e all’acquisto dei SUV e dei PC e l’assessore Giovanni Vaccaro che parlato dell’acquisto e la collocazione dei due bagni pubblici automatizzati.