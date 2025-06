In Sicilia, negli ultimi tre giorni, è caduta una quantità di pioggia che in genere si registra in un mese. Come i 91 millimetri di Calascibetta, i 77 millimetri nella zona dei Nebrodi e i 75 al confine tra la provincia di Agrigento e Palermo o ancora gli 82 millimetri nel catanese. Una buona notizia, nonostante i disagi, per la regione dove l’emergenza siccità non è ancora superata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp