Pino Cuttaia sbarca a Milano: apre il nuovo ristorante Uovo di Seppia

Uovo di Seppia Milano dello chef licatese, Pino Cuttaia, trasferirà a Milano i sapori della Sicilia.

Apre nell’Ariosto Social Club che accoglie appartamenti di lusso per affitti di breve periodo, spa e boutique.

Nel suo nuovo bistrot, aperto già a colazione sette giorni su sette, lo chef licatese presenterà torte, brioche, ricette salate, ad una clientela non solo meneghina, ma anche internazionale.

“Finalmente – ha dichiarato Pino Cuttaia a Reporter Gourmet – inizia la mia avventura a Milano, amo questa città, aspettavo solo il momento e il progetto giusto. Ariosto Social Club è uno spazio particolare, innovativo che racchiude in un unico luogo stile e comfort. E io farò la mia parte per consentire agli ospiti di vivere un’esperienza da ricordare. Costruirò un’alchimia tra la mia Sicilia e il Nord Italia, alcune ricette avranno ispirazioni, tecniche o ingredienti del Settentrione, come il risotto allo zafferano con ragù di triglia e finocchietto, che, alla fine, non è altro che un’arancina scomposta”.