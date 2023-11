Coach Damiano Pilot (Moncada Energy Agrigento): “Quando una squadra vince con uno scarto del genere bisogna fare solo i complimenti. Trapani è entrata in campo in maniera famelica e ci ha dimostrato tutta la differenza che ad oggi c’è fra le due formazioni. Oggi usciamo dal campo, perdendo di 30, consapevoli che nessuno di noi ha dato il massimo. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità e resettare fin da subito perché fra 3 giorni arriverà un’altra corazzata come Cantù. Contro un avversario del genere è complicato parlare dei singoli perché oggi ho visto da parte di tutti un passo indietro”.

Coach Daniele Parente (Trapani Shark): “Voglio partire dicendo che è stato bellissimo giocare davanti a questa cornice di pubblico e da parte mia e della squadra voglio ringraziare tutti i tifosi. Abbiamo approcciato molto bene al match e voglio segnalare due dati: abbiamo fatto 20 assist e siamo riusciti a vincere ogni quarto, segno che è stato fatto un passo in avanti nella crescita di squadra. Se giochiamo con questo altruismo ci saranno spazzi per tutti in attacco ma il nostro staff è consapevole che il passo ulteriore nella nostra crescita dovrà essere fatto in difesa”.