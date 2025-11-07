Miccichè: “Rispetto per chi è in difficoltà, ma i tributi vanno riscossi”.

Il caso dei pignoramenti sui conti correnti dei cittadini agrigentini sta scatenando un’ondata di malumore. Decine di famiglie hanno segnalato in queste ore blocchi improvvisi dei propri conti, con somme prelevate direttamente dalle banche per saldare vecchi tributi comunali risalenti anche a dieci anni fa.

Il sindaco Francesco Miccichè interviene cercando di rassicurare, ma la questione resta delicata. “Comprendiamo le difficoltà di molte famiglie agrigentine – afferma – ma la riscossione è un atto dovuto. Si tratta di somme che appartengono alla collettività”. Il Comune, infatti, ha scelto di procedere con la riscossione diretta, bypassando Riscossione Sicilia e affidandosi agli uffici interni per recuperare circa 12 milioni di euro di tributi non versati dal 2016 ad oggi.

Secondo i dati forniti dallo stesso Comune, sono stati emessi 8.000 avvisi di pagamento, notificati per il 95%. Solo 1.400di questi avrebbero portato a un pignoramento effettivo. Numeri che, se letti isolatamente, sembrano contenuti. Ma dietro le statistiche si celano storie di famiglie in difficoltà, lavoratori dipendenti e pensionati che si sono visti bloccare il conto per somme spesso minime o oggetto di contestazione.

Miccichè parla di “azioni mirate e proporzionate”, ma la realtà raccontata da diversi cittadini è un’altra: conti completamente congelati, prelievi integrali di stipendi o pensioni, e difficoltà perfino a fare la spesa. “La lotta all’evasione non può trasformarsi in un dramma sociale”, dichiara il sindaco, promettendo verifiche sui casi segnalati e chiedendo agli istituti di credito di rispettare i limiti di legge che tutelano il cosiddetto “minimo vitale”.

Il primo cittadino annuncia anche la possibilità di rateizzare o sospendere i pagamenti nei casi di comprovata fragilità sociale. Ma per molti, le rassicurazioni arrivano tardi: il danno economico e psicologico è già fatto.

La scelta del Comune, pur legittima dal punto di vista amministrativo, solleva interrogativi sull’opportunità e sulla tempistica di una misura così impattante, soprattutto in una città dove il tasso di disoccupazione e povertà è tra i più alti della Sicilia.

La riscossione dei tributi è certamente un atto dovuto, ma la modalità con cui viene condotta rischia di minare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Se da un lato il Comune invoca rigore e legalità, dall’altro è lecito chiedersi se la burocrazia non stia agendo con una freddezza incompatibile con il contesto sociale di Agrigento.

In un momento di forte disagio economico, sarebbe forse servito un approccio più umano, basato sul dialogo preventivo e su campagne di regolarizzazione agevolata, piuttosto che su pignoramenti a sorpresa che colpiscono anche chi avrebbe voluto mettersi in regola.

Per ora, l’Amministrazione promette “fermezza ma anche umanità”. Ma la città, ferita e spiazzata, attende fatti più che parole.

