Piccoli campioni crescono: concluso con successo ad Aragona il Milan Junior Camp ( Fotogallery)

Si è concluso ieri allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona, il Milan Junior Camp.

Si è trattato di una settimana di allenamenti “full immersion” che ha coinvolto 32 giovanissime promesse del calcio agrigentino, tra bambini, ragazzi e ragazze tra i 5 e i 17 anni.

Organizzato dall’AC Milan, in collaborazione con Switch Sport, e con il supporto tecnico e logistico dell’ ASD Aragona Calcio, dell’ASD Aragona Soccer club e del Comune di Aragona, il camp ha rappresentato un’ esperienza di vacanza per i giovanissimi atleti, dove il calcio e il divertimento sono stati i principali protagonisti.

Partecipare al Milan Junior Camp ha significato per tutti, compresi gli attenti e presenti genitori, vivere un’esperienza di sport in un ambiente sano e sicuro, tanto divertimento e istruzione.

Gabriele Massari

Tutto questo grazie all’esperienza dei tecnici Gabriele Massari, referente -responsabile tecnico AC Milan, Andrea Veneziano e Massimiliano Schettino, referenti- responsabili tecnici Switch Sport e Giuseppe Caltagirone, referente – responsabile tecnico ASD Aragona Soccer club.

Giuseppe Caltagirone

Andrea Veneziano

Tra questi anche il rappresentante di Switch Sport, Matteo Battilana. A quest’ultimo e alla gentile consorte, giungano gli auguri della redazione per il loro matrimonio che si celebra proprio oggi.

Ma torniamo al Camp; ogni partecipante ha ricevuto in dotazione il Kit Allenamento Puma Milan Junior.

Massimiliano Schettino

Le attività calcistiche sono state studiate in considerazione delle capacità dei ragazzi e delle ragazze, con due allenamenti giornalieri divertenti e coinvolgenti, basati su metodologie di allenamento AC Milan e stimolanti attività ricreative, come, appunto, racconta Massimiliano Schettino: “E’ stato un camp sicuramente avvincente e divertente. Tutte le aspettative sono state rispettate. È stata un’esperienza siciliana esaltante. La doppia tappa ( prima di Aragona il camp si è, infatti, svolto anche a Canicattì, ndr) è stata fortemente positiva. Per questo motivo con gli organizzatori abbiamo pensato di riproporlo anche per il prossimo anno”

Don Dino Ingrao

Per l’intera durata del Camp estivo, inoltre, sono stati previsti specifici protocolli a tutela della salute degli utenti e degli operatori. Particolare attenzione è stato riservata alle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio. Significativo ed intenso, poi, l’incontro con il sacerdote, Dino Ingrao che ha detto: “Una cosa mi auguro e vi auguro. Che possiate diventare campioni nella vita!”.

Per il presidente dell’ASD Aragona Calcio, Luigi Giovanni Morreale: “La crescita culturale e sociale e se vogliamo economica di una comunità passa anche attraverso queste iniziative. Ecco perchè occorre supportare ed incentivare il mondo delle associazioni” . Poi rivolgendosi al team tecnico lombardo dice: ” Ringrazio tutti per il proficuo lavoro svolto, spero che possiate portare testimonianza di una Sicilia diversa rispetto a quella che per anni ci hanno raccontato”. Morreale, poi, conclude: “Grazie ed ancora Grazie a tutti i miei compagni di questo avvincente viaggio sportivo per la dedizione , la professionalità , l’impegno incessante , la passione che mettono per far sì che le cose che facciamo siano apprezzate e condivise nel segno dei più alti valori dello sport”.

Così, invece, il direttore tecnico del settore giovanile dell’Aragona Calcio, Carmelo Zammuto: “ A conclusione di una stagione agonista fantastica e ricca di emozioni, ringrazio tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione ad Aragona di questo straordinario e riuscitissimo Milan camp”.

Il Sindaco di Aragona Peppe Pendolino si complimenta con tutta la dirigenza dell’ ASD Aragona, con la Scuola Calcio Aragona Soccer Club per: “La grandissima iniziativa messa a servizio della comunità aragonese. Iniziative di questa portata danno grandissimo lustro al nostro territorio e offrono opportunità uniche per i nostri ragazzi, i quali hanno la possibilità di vivere un’esperienza unica e di altissimo livello. Avanti così!”

Soddisfazione è stata espressa, anche, dal portavoce dell’ASD Aragona Soccer club, Gero Butera.

Ieri sera, a conclusione, le giovani promesse hanno ricevuto i loro diplomi di partecipazione presso l’Agriturismo Il Principe di Aragona.



Ci piace, infine, ricordare che il camp è stato fortemente voluto ad Aragona dal medico sportivo Pietro Curella e dal procuratore sportivo Diego Ficarra che, lo scorso febbraio, hanno già regalato un sogno, portando il fuoriclasse dell’Aragona Calcio, Stefano Zammito, al prestigioso torneo Viareggio Cup. E dal Il Principe di Aragona sono partiti gli auguri di pronta guarigione per il dirigente sportivo e giornalista Tonino Butera.

Ecco tutti i campioni:

La torta della festa