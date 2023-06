Picchiava la madre per ottenere i soldi necessari a comprare la droga: arrestato 15enne

I soldi gli servivano per comprare la droga di cui è abituale assuntore. La madre difatti, in più occasioni si è rivolta alla Polizia di Stato per denunciare i comportamenti violenti e prevaricatori del figlio, diretti a ottenere denaro per acquistare la sostanza stupefacente. I poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Canicattì hanno arrestato un quindicenne canicattinese, eseguendo un ordine di sottoposizione alla misura di custodia cautelare nell’Istituto di pena minorile “Malaspina” di Palermo, emesso dal Giudice perle Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su iniziativa della Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo. Il provvedimento è stato reputato necessario in seguito alle varie segnalazioni per maltrattamenti in famiglia che hanno riguardato il minore. L’attività della Polizia di Stato si inquadra nel costante presidio di legalità garantito dalle Forze dell’Ordine di Canicattì, a contrasto dei reati che destano allarme sociale nella cittadinanza e che colpiscono i soggetti più deboli.