Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due agrigentini, entrambi residenti in Belgio, per il pestaggio di un quarantacinquenne, commerciante, di nazionalità nigeriana, da tempo domiciliato nella città dei templi, avvenuto lo scorso 7 gennaio davanti una scuola al Viale della Vittoria, nel centro cittadino.

Si tratta di Giuseppe Parisi e Paolo Cariglia, entrambi quarantenni. Ai due indagati viene contestato il reato di lesioni aggravate dai futili motivi e dall’odio razziale. L’intera scena di violenza è stata immortalata con un telefono cellulare e rimbalzata da un WhatsApp all’altro. E con la visione di quel filmato e a conclusione di alcune indagini che gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento sono riusciti a risalire ai due quarantenni, giunti in città in quei giorni, per trascorrere un periodo di ferie.

Secondo quanto ricostruito il 45enne, che era andato a prendere la figlia disabile a scuola, avrebbe discusso con i due agrigentini dopo aver trovato occupato il posto riservato agli invalidi. Reclamava soltanto quello che era un suo diritto. Doveva parcheggiare, ma lo slargo riservato ai disabili era occupato in maniera abusiva.