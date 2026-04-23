Ha picchiato e ripetutamente minacciato la nonna ottantenne dopo richieste continue di denaro per comprarsi la droga. Un 27enne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato cittadino.

Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini. Il giovane è indagato di maltrattamenti ed estorsione. Dopo le formalità di rito è stato tradotto alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia. Il nipote per costringere la nonna a consegnargli il denaro necessario ad acquistare stupefacenti l’avrebbe malmenata. L’anziana, esasperata dalle violenze, ha trovato il coraggio di denunciare.

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